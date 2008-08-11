Медведєв повідомив про завершення «значної частини операції в Осетії»

Російський контингент завершив значну частину операції з примусу грузинської сторони до миру, заявив у понеділок президент Росії Дмитро Медведєв. За його словами, Цхінвалі узятий під контроль російського контингента.

При цьому російський президент відзначив, що російські миротворці і далі робитимуть все для захисту російських громадян.

Газета.ру