Медведєв повідомив про завершення «значної частини операції в Осетії»
12:33, 11 серпня 2008Світ
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Військові узяли контроль над Цхінвалі
Російський контингент завершив значну частину операції з примусу грузинської сторони до миру, заявив у понеділок президент Росії Дмитро Медведєв. За його словами, Цхінвалі узятий під контроль російського контингента.
При цьому російський президент відзначив, що російські миротворці і далі робитимуть все для захисту російських громадян.
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