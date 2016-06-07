Клінтон набрала необхідну кількість голосів для висунення в президенти США - ЗМІ

Про це повідомляє агентство Associated Press, що веде підрахунок виборців, передає РБК.

«Підрахунок Associated Press на основі обраних делегатів, отриманих на праймеріз і кокусах, а також опитування партійних джерел, відомих як суперделегати, показує, що Клінтон завоювала підтримку необхідних 2383 делегатів», — повідомляє AP.

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За підрахунками агентства, Клінтон заручилася підтримкою 1812 делегатів і голосами 571 суперделегата. З усіх 714 суперделегатів, які будуть на з'їзді, позиція тільки 95 з них поки що залишається неясною, зазначає AP.

Формальне висунення Клінтон відбудеться на з'їзді Демократичної партії в липні цього року, який пройде в Філадельфії.

AP зазначає, що Клінтон стане першою жінкою в історії, яка отримала «квиток» на висунення в президенти від великої політичної партії США.

Як повідомляв УНІАН, претендент на висунення кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заручився підтримкою достатньої кількості делегатів для того, щоб висуватися на виборах у листопаді.