Янукович в Сочі сходив на ярмарок

Глави держав ЄврАзЕс, президент Вірменії Роберт КОЧАРЯН і прем`єр-міністри Росії і України - Михайло ФРАДКОВ і Віктор ЯНУКОВИЧ відвідали таджицький сільськогосподарський ярмарок, розміщений на площі перед морським вокзалом міста Сочі.

Як передає РІА «Новости», на ярмарку Таджикистан представив те, чим республіка може гордитися - дині, кавуни, виноград, гранати, груші, яблука, персики, величезних розмірів цибуля.

У окремій частині ярмарку таджицькі кухарі готували страви національної кухні - самсу, плов, шашлик, таджицький хліб. На спеціально встановленій сцені виступали таджицькі артисти.

Глави держав пройшлися по рядах ярмарку, покуштували фрукти, поспілкувалися з відвідувачами.

Президент Росії виступив з коротким вітальним словом до гостей ярмарку і подякував президентові Таджикистану за організацію цього свята. «Цей ярмарок - хороша можливість для тих, хто відпочиває в Сочі, ще більше зміцнити своє здоров`я, скуштувавши багаті вітамінами таджицькі фрукти», - сказав В.ПУТІН.

Президент Таджикистану подякував усім тим, хто прийшов на ярмарок за увагу до таджицьких сільгоспвиробників.

Після виступу Емомалі РАХМОНОВА слово знову взяв В.ПУТІН. Він порадив відвідувачам ярмарку поступати так, як це робив президент Казахстану, обходячи ряди. "Якщо по одній ягідці скуштувати, то й купувати вже і нічого не треба".

"Це східна хитрість", - відповів йому казахський лідер Нурсултан НАЗАРБАЄВ.