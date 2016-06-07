Російський військовий літак Ан-26 вторгся в повітряний простір Естонії

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Сил оборони Естонії.

"Сьогодні о 09:51 російський літак Ан-26 без дозволу увійшов в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЕстонія заявила про чергове вторгнення російського військового літака в її повітряний простір

Літак знаходився в повітряному просторі Естонії менше однієї хвилини. При цьому Ан-26 летів з включеним транспондером і попередньо представив план польоту, згідно з яким літак повинен був залишатися в міжнародному повітряному просторі.

У момент порушення літак не перебував у радіоконтакті з естонською диспетчерською службою.

Міністерство закордонних справ Естонії сьогодні викликало російського посла і передало йому ноту протесту.