Саркозі вважає позиції Росії та ЄС щодо Грузії - нормальними

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, яка головує зараз у Євросоюзі, в Москві на зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ заявив про необхідність доопрацювати документ з урегулювання ситуації в Південній Осетії.

Про це повідомляє інтернет-портал інформаційного російського каналу «Вести».

"Абсолютно нормально, що Росія хоче відстоювати інтереси своїх громадян і російськомовних громадян за кордоном", - сказав Н.САРКОЗІ, додавши при цьому, що "звісно, нормально, що міжнародне співтовариство хоче забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і безпеку Грузії".

Н.САРКОЗІ запропонував Москві разом попрацювати над документом з урегулювання конфлікту в Південній Осетії. "Франція вчора передала документ, хочу, аби ми попрацювали над цим документом", - сказав він. За словами Н.САРКОЗІ, "те, чого хочуть Франція і ЄС - це мир". "Ми готові зробити зусилля, аби добитися цього", - запевнив Президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, Росія в понеділок відкинула як неприйнятний французький проект резолюції Ради безпеки ООН, який закликає до припинення вогню в Грузії.

Сьогодні Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з Н.САРКОЗІ у Кремлі висунув умови РФ для остаточного врегулювання конфлікту в Південній Осетії.

«Перше: повернення всіх грузинських військ на вихідні позиції дислокації, частково демілітаризація цих військових формувань. Друге: підписання юридично обов`язкового документа про незастосування сили», – сказав Д.МЕДВЕДЄВ.