Військові зупинили навчання через вторгнення у територіальні води Швеції іноземного підводного човна

Про це повідомив представник Збройних сил Швеції Йєспер Тенгрот, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на The Local.

"Ми призупинили тренування, оскільки є підстави вважати, що була невідома підводна активність", - сказав він.

За словами Тенгрота, військові розпочали спостереження за морським простором в цьому районі і були послані водолази, щоб досліджувати територію.

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"Сліди були знайдені на морському дні. Але не було нічого такого, що могло бути пов'язано з цими показаннями", - сказав він.