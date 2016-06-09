Військові зупинили навчання через вторгнення у територіальні води Швеції іноземного підводного човна
16:21, 09 червня 2016Світ
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Шведські військові припинили військово-морські навчання поблизу Стокгольма через вторгнення субмарини.
REUTERS
Про це повідомив представник Збройних сил Швеції Йєспер Тенгрот, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на The Local.
"Ми призупинили тренування, оскільки є підстави вважати, що була невідома підводна активність", - сказав він.
За словами Тенгрота, військові розпочали спостереження за морським простором в цьому районі і були послані водолази, щоб досліджувати територію.
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"Сліди були знайдені на морському дні. Але не було нічого такого, що могло бути пов'язано з цими показаннями", - сказав він.
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