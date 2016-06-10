ООН: мирних переговорів по Сирії не буде, поки сторони не узгодять параметри заключної угоди

Про це заявив спеціальний представник ООН Стаффан де Містура, передає Deutsche Welle.

За його словами, ООН не проводитиме наступного раунду переговорів, поки сторони не визначаться із своїми пропозиціями. Кінцевою датою укладання угоди вважається 1 серпня 2016 року.

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"Час для проведення офіційного третього раунду міжсирійських переговорів ще не настав", - наводить слова де Містура агенція Reuters.

Водночас генеральний секретар ООН Пан Гі Мун застеріг, що затримки з укладанням угоди з урегулювання конфлікту в Сирії можуть призвести до ескалації протистояння.

"Ми не хочемо проводити переговорів заради переговорів. Однак я волів би наголосити на тому, яку значну роль відіграє остання дата укладання угоди на початку серпня, встановлена співголовами Міжнародної групи підтримки Сирії", - цитує генсека ООН агенція AP.