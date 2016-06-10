У Японії проходить популярний костюмований фестиваль Санно (фоторепортаж)
11:52, 10 червня 2016Світ
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В Токіо стартував Фестиваль Санно – один з найпопулярніших фестивалів представників національної традиційної релігії синто в Японії.
REUTERS
Фестиваль супроводжується парадом жителів країни в національних костюмах.
Зазначимо, основа релігії синто полягає в обожненні природних сил та явищ і поклонінні їм.
Як повідомляв УНІАН, у Таїланді проходять урочисті заходи на честь 70-річчя з початку правління короля Пхумипона Адульядета.
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