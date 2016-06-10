У Японії проходить популярний костюмований фестиваль Санно (фоторепортаж)

11:52, 10 червня 2016
Світ
824 0

В Токіо стартував Фестиваль Санно – один з найпопулярніших фестивалів представників національної традиційної релігії синто в Японії.

REUTERS

Фестиваль супроводжується парадом жителів країни в національних костюмах.

Зазначимо, основа релігії синто полягає в обожненні природних сил та явищ і поклонінні їм.

Як повідомляв УНІАН, у Таїланді проходять урочисті заходи на честь 70-річчя з початку правління короля Пхумипона Адульядета.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter