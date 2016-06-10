В трьох департаментах Франції оголошено "помаранчевий" рівень загрози через дощі

Як пише видання Le Figaro, мова йде про Кот-д'армор, Фіністер і Морбіан на північному заході країни, передає "ЄвроПравда". "Помаранчевий" рівень, який лише на один щабель нижче найвищого, введений в департаментах з 9.00 до 22.00 п'ятниці.

Читайте такожГоловні музеї Парижа відновили свою роботу після повені

Як зазначають метеорологи, в окремих пунктах сильні зливи можуть супроводжуватися градом.

Раніше повідомлялося, що страхові виплати, які страховики повинні виплатити внаслідок останньої повені у Франції, можуть досягти 2 млрд євро.