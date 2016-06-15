Трамп запропонував обмежити продаж зброї в США

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Я зустрінуся з представниками Національної стрілецької асоціації, яка мене підтримує, щоб обговорити заборону на придбання зброї людям, що знаходяться в списках потенційних терористів або осіб, яким заборонені перельоти", - написав Трамп в "Твіттері".

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Раніше Трамп висловлювався проти будь-яких обмежень на придбання зброї в США. Позиція Трампа по зброї є важливою частиною його платформи. Електорат Трампа вважає право володіти зброєю, гарантоване другою поправкою до Конституції США, одним з основних і невід'ємних прав будь-якого громадянина.

Зміна позиції Трампа послідувала за бійнею в гей-клубі Pulse у місті Орландо в Майамі. Американець афганського походження Омар Матін застрелив 49 відвідувачів клубу і поранив ще близько 50. Як з'ясувалося пізніше, Матін був у списку потенційних терористів і за ним вело спостереження ФБР.