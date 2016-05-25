Відповідальність за теракт в Кабулі взяв на себе "Талібан"

Сьогодні вранці в результаті вибуху, скоєного терористом-смертником, загинули щонайменше 10 осіб, які були співробітниками суду, ще четверо отримали поранення, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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"Відповідальність за напад на автобус, що перевозив співробітників апеляційного суду з західної сторони столиці Афганістану Кабула, взяв на себе "Талібан", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напад відбувся в той же день, коли таліби оголосили ім'я нового лідера, який змінив убитого муллу Ахтара Мансура.

За словами прес-секретаря талібів Забіхулли Муджахида, напад на співробітників судової системи є відповіддю на рішення уряду Афганістану про страту шістьох раніше судимих бойовиків талібану.

В той час, як представник МВС країни стверджує, що в результаті вибуху загинули 10 осіб і четверо поранені, "Талібан" заявив про 22 жертви вибуху.