У Карелії перекинулися човни з туристами: загинули 11 дітей - ЗМІ

Після того, як на озері Сямозеро в Карелії група туристів потрапила в шторм, були знайдені мертвими 11 дітей. Про це з посиланням на джерело в оперативних службах республіки повідомляє "ТАСС".

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"Рятувальники знайшли тіла 11 дітей, доля ще двох осіб залишається невідомою", - сказав він, уточнивши, що всі загиблі входили в туристичну групу з Москви. За даними МНС РФ, в районі НС було штормове попередження.

У прес-службі ГУ МНС Росії по Москві повідомили, що влада Карелії відкрила гарячу лінію після інциденту.

Група з 49 осіб, у якій, в основному, були діти від 12 до 15 років, що потрапила в шторм на озері Сямозеро в Карелії.

"Група з 49 осіб виїхала в суботу, 18 червня, на сплав. Група не була зареєстрована в МНС. У групі перебували діти від 12 до 15 років з супроводжуючими. Вночі вони потрапили в шторм", - повідомила начальник управління туризму міністерства культури республіки Єкатарина Біктимірова.