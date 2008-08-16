Двоє росіян за Південну Осетію здобули звання Героїв (один - посмертно)

Указом президента Росії Дмитра Медведева, як повідомлялося раніше, звання Героїв Росії присвоєно майорові Денису Ветчинову (посмертно) і підполковникові Костянтину Тімерману.

Як пояснили в управлінні прес-служби і інформації Міноборони РФ, К.Тімерман з 25 травня виконував обов`язки командира батальйону миротворців в зоні грузино-осетинського конфлікту. Керував діями підлеглих при нападі на місце дислокації батальйону, проявив мужність і героїзм, особисто знищив шістьох нападників. Незважаючи на поранення, не залишив поля бою. У першу добу бою підрозділом К.Тімермана знищено 6 танків, 4 бронемашини і близько 50 чоловік живої сили противника. Після прибуття підкріплення К.Тімерман відмовився від госпіталізації і продовжує командувати батальйоном.

8 серпня колона, у складі якої їхали командувач 58-ою армією генерал-лейтенант Анатолій Хрульов і група журналістів, потрапила в засідку. У бою, що зав`язався, Д.Ветчинов особисто знищив трьох нападників, а коли помітив, що ворог цілиться в командувача, закрив його своїм тілом. Сам він при цьому загинув. Ц цьому бою командувач 58-ою армією Північно-Кавказського військового округу А.Хрульов був поранений.

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