Японія має намір перехопити балістичну ракету КНДР у разі запуску

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Кіодо.

За його даними, відповідне розпорядження японські військовослужбовці отримали від міністра оборони Гена Накатані, у зв'язку з "наявними ознаками підготовки до запуску".

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Як відомо, у минулий понеділок Державний комітет оборони (ДКО) КНДР розповсюдив заяву про те, що Пхеньян готовий завдати удару по американських базах в регіоні в разі провокацій. Зазначається, що документ був опублікований в зв'язку з заходом американського атомного підводного човна "Міссісіпі" в південнокорейський порт Пусан, а також проведеними на базі ВПС США на Гуамі навчаннями з участю стратегічних бомбардувальників В-52.