Грузія порушила кримінальні справи проти Кокойти і Багапша

У Тбілісі порушені кримінальні справи проти лідерів невизнаних республік Південної Осетії та Абхазії Едуарда Кокойти і Сергія Багапша. Як повідомляє РІА “Новости”, про це заявив міністр Грузії з питань реінтеграції Темур Якобашвілі. За його словами, "вони будуть засуджені за скоєні перед людством і громадянами злочини".

Крім того, Якобашвілі спростував, що Багапш і Кокойти поставили свої підписи під угодою про врегулювання конфлікту, підписаною президентами Грузії і Росії, передає ІА Regnum.