Росія спростувала повідомлення про виведення військ з Південної Осетії

Міністерство оборони РФ спростувало повідомлення про початок виведення російських військ з Південної Осетії.

Як повідомляє «Лента.ru», офіційний представник Міноборони заявив, що рішення про виведення підрозділів 58-й армії та ПДВ "буде прийнято у міру стабілізації обстановки в регіоні".

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що російські війська також залишаються на своїх позиціях у грузинських містах Горі, Сенакі і Зугдіді.

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на заступника командувача ПДВ, генерал-майора Вячеслава БОРИСОВА, що російські військові колони просуваються від Цхінвалі до кордону РФ. Кореспондент Reuters повідомив про скорочення кількості російських солдатів на головному блокпосту біля Горі.

15-16 серпня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ підписали план мирного врегулювання.

План передбачає відмову від застосування сили, повернення грузинських військ до місць їх постійної дислокації і виведення російських військ на лінію, що передувала початку бойових дій, а також надання Абхазії і Південній Осетії міжнародних гарантій безпеки.