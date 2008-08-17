Медведєв обіцяє почати виведення військ із Грузії у понеділок

Виведення російських військ на позиції у Південній Осетії і в зоні безпеки на межі невизнаної республіки з Грузією почнеться 18 серпня. Про це президент Росії Дмитро Медведєв заявив в телефонній розмові з президентом Франції Ніколя Саркозі, повідомляє РІА Новості.

За словами Медведєва, російські підрозділи займуть позиції, визначені рішенням Змішаної контрольної комісії з врегулювання грузино-осетинського конфлікту в 1999 році.

Саркозі, у свою чергу, пообіцяв Медведєву "серйозні наслідки" у випадку, якщо Росія не виконає умови плану мирного врегулювання, укладеного за посередництва французького президента, повідомляє AFP.

План врегулювання конфлікту передбачає відмову від застосування сили, повернення грузинських військ у місця їх постійної дислокації і виведення російських військ на лінію, що передувала початку бойових дій, а також надання Абхазії і Південній Осетії міжнародних гарантій безпеки.

Раніше в неділю з`явилися повідомлення, що російське командування приступило до виведення військ з Південної Осетії. Агентство Reuters повідомило з посиланням на заступника командувача ВДВ, генерал-майора В’ячеслава Борисова, що російські військові колони просуваються від Цхінвалі до кордону РФ. Міністерство оборони РФ спростувало цю інформацію.

Лента.ру