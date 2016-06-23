У Петербурзі активісти "перейменували" міст Кадирова (фото)

Учасники церемонії перейменування вважають, що вулиці і мости Санкт-Петербурга треба називати іменами героїв, які принесли місту всенародну славу, повідомляє Фонтанка.ру.

"Воїн-чеченець Абухаджі Ідрісов, захищав Ленінград, найбільш достойний таких почестей – у складі 125-ї стрілецької дивізії в 1944 р. він звільняв Червоне Село. Снайпер Ідрісов знищив понад 300 фашистів і був удостоєний звання Героя Радянського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що при зміцненні таблички був виявлений ще один варіант назви моста – міст Героїв.

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Поки офіційно безіменний міст через Дудергофський канал Петербурга з самого першого дня обговорень по його найменуванню став приводом для скандалів, так як частина городян висловилася категорично проти рішення топонімічної комісії щодо присвоєння йому імені Ахмата Кадирова.