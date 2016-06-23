Росія може розмістити "Іскандери" у своєму європейському анклаві до 2019 року - Reuters

Про це повідомили джерела, близькі до військового прогнозування в РФ, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Михайло Барабанов, старший науковий співробітник Московського центру аналізу стратегій і технологій, який консультує Міністерство оборони РФ, заявив, що зараз ситуація виглядає так, що Кремль направить ракети "Іскандер" до Калінінграда до 2019 року.

"За всіма оцінками, розгортання "Іскандерів" у Калінінградській області неминуче", - сказав Барабанов, заявивши, що зараз бригада, яка там дислокується, має на озброєнні старі ракети меншої дальності "Точка-У".

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракетам "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.

Росія вже двічі розгортала "Іскандери" в Калінінграді для проведення навчань, але згодом відводила їх.

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Американські військові кажуть, що протиракетний щит не націлений на боротьбу з можливою російською загрозою, а призначений для збиття ракет, які можуть запустити держави-ізгої, такі як Іран. Росія заявляє, що не вірить у це пояснення.

Після того, як США запустили один із елементів щита у Румунії, президент Володимир Путін заявив, що Румунія і Польща можуть стати мішенню для російських ракет.

"Є великий шанс, що "Іскандери" будуть розміщені в Калінінградській області. "Іскандери" - наш козир у протистоянні з діяльністю протиракетної оборони НАТО навколо наших кордонів. Ми повинні використати його уміло. Йде велика гра і ми не хочемо викладати козирі на старті. Ми зіграємо його, коли Росія найбільш потребуватиме цього в політичному плані", - сказав Іван Коновалов, директор Центру стратегічних досліджень в Москві.

Барабанов зазначив, що "Іскандери" після розгортання в Калінінграді не будуть оснащені ядерними боєголовками, які зберігаються в інших частинах Росії, але в подальшому їх можуть туди доставити в разі необхідності.

"Розгортання ядерних боєголовок в Калінінграді буде окремим і серйозним етапом ескалації", - зазначив він.

Експерти сходяться на думці, що розташування ракет з ядерними боєголовками буде поверненням до повномасштабної холодної війни, яка зараз нікому не потрібна.