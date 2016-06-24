Верховний суд США заблокував міграційний план Обами

План, проголошений президентом у листопаді 2014 році, передбачав заборону депортувати з країни нелегальних мігрантів, передає Deutsche Welle.

Судді Верховного суду розділились порівну у визначенні того, чи мав право президент в обхід Конгресу запроваджувати нововведення своїм указом: четверо суддів підтримали право на це глави держави, четверо висловились проти, повідомляє Reuters. Таким чином, Верховний суд залишив у силі вердикт суду нижчої інстанції - федерального суду у Браунсвіллі (штат Техас).

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Нагадаємо, що Обама анонсував запровадження нових імміграційних правил у листопаді 2014 року і підписав відповідний указ. Ці наміри були швидко оскаржені у судовому порядку штатом Техас та ще 25-ма штатами, влада в яких належить республіканцям. Вони звинуватили Обаму у перевищенні конституційних повноважень. На думку представників Республіканської партії, президент США не мав права ухвалювати такі рішення в обхід Конгресу.

У 2015 році суд Браунсвілля задовольнив позов 26 штатів, які виступили проти плану президента. Фактично план так і не був введений в дію через його блокування судами нижчих інстанцій.

Президент Обама у четвер, 23 червня, висловив розчарування вердиктом Верховного суду. "Це розпачливе рішення для мільйонів мігрантів, які облаштовують тут свої життя, які виховують тут дітей, які сподіваються на можливість працювати, сплачувати податки, служити в нашій армії та робити усесторонній вклад у цю країну, яку ми всі так щиро любимо", - сказав Обама.

За його словами, міграційна система США була зруйнована два десятиліття тому, і це рішення Верховного суду відкидає її ще далі в минуле.