Медведєв і Лукашенко поговорять про газ і два мільярди доларів
08:19, 19 серпня 2008Світ
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Президенти зустрінуться в Сочі
|Олексанр Лукашенко
За очікуваннями, Дмитро Медведєв та Олександр Лукашенко обговорять актуальні міжнародні проблеми та двосторонню співпрацю, насамперед, в економічній галузі.
Особливу увагу глави двох держав приділять постачанню російського газу до Білорусі й надання Мінську стабілізаційного кредиту в розмірі двох мільярдів доларів.
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