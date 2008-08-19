Медведєв і Лукашенко поговорять про газ і два мільярди доларів

Президенти Росії та Білорусі зустрінуться сьогодні у Сочі, передає Радіо Свобода

За очікуваннями, Дмитро Медведєв та Олександр Лукашенко обговорять актуальні міжнародні проблеми та двосторонню співпрацю, насамперед, в економічній галузі.

Особливу увагу глави двох держав приділять постачанню російського газу до Білорусі й надання Мінську стабілізаційного кредиту в розмірі двох мільярдів доларів.