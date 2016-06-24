У Польщі стався витік інформації про заходи безпеки під час саміту НАТО
Тепер плани забезпечення саміту будуть змінені.
Плани заходів безпеки під час прийдешнього саміту НАТО будуть змінені, через те, що головна комендатура польської поліції відправила їх незахищеним електронним повідомленням. Про це з посиланням на Gazeta Wyborcza повідомляє "Європейська правда".
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У повідомленні, яке було розіслано поліцією, були подані дати і години піротехнічного контролю в місцях перебування і виступів найважливіших гостей саміту; розміщення сил поліції, армії, жандармів, спец призначенців; маршрути ВІП-кортежів і номери мобільних осіб, що керують операціями з забезпечення безпеки.
Столична ратуша, одна з інституцій, до якої прийшло повідомлення, підтвердила: плани з детального забезпечення безпеки на міжнародному заході надійшли у звичайному незахищеному листі.
"Ми зробили висновки з того, що сталося, були прийняті заходи персонального характеру. Документи будуть змінені, щоб забезпечити безпеку", - заявив глава міністерства внутрішньої безпеки Маріуш Блащак, якого цитує TVN 24.
За словами міністра, глава генштабу поліції, відповідальний за цю подію, подав у відставку.
Як повідомляв УНІАН, 8-9 липня у Варшаві відбудеться черговий саміт НАТО. Також під час саміту заплановане засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав.