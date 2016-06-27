В Сінгапурі при посадці загорівся літак (фото, відео)

Як передає ТАСС, в результаті інциденту в сінгапурському аеропорті "Чангі" ніхто не постраждав.

Boeing 777 виконував політ за маршрутом Сінгапур - Мілан, приблизно через дві години після вильоту командир прийняв рішення повернутися в зв'язку з проблемами в одному з двигунів. За попередньою інформацією, мова йде про витік палива.

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Під час посадки з правого боку виник сильний вогонь, пожежники прибули на місце події протягом декількох хвилин.

В даний час правоохоронні органи, а також авіаперевізник розбираються в тому, що трапилося.