В Сінгапурі при посадці загорівся літак (фото, відео)
08:01, 27 червня 2016Світ
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Літак авіакомпанії Singapore Airlines здійснив у понеділок екстрену посадку, під час якої загорілася праве крило.
У Сінгапур повернувся несправний літак та загорівся при посадці / facebook.com/premiummall.sg
Як передає ТАСС, в результаті інциденту в сінгапурському аеропорті "Чангі" ніхто не постраждав.
Boeing 777 виконував політ за маршрутом Сінгапур - Мілан, приблизно через дві години після вильоту командир прийняв рішення повернутися в зв'язку з проблемами в одному з двигунів. За попередньою інформацією, мова йде про витік палива.
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Під час посадки з правого боку виник сильний вогонь, пожежники прибули на місце події протягом декількох хвилин.
В даний час правоохоронні органи, а також авіаперевізник розбираються в тому, що трапилося.
Крило, що загорілося,, загасили, ніхто не постраждав / facebook.com/premiummall.sg
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