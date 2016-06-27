Панамський канал відкрився після багаторічної реконструкції

Як передає BBC, першим цей штучний водний шлях пройшов гігантський китайський контейнеровоз.

Президент Панами Хуан Карлос Варела заявив, що Панамський канал "об'єднає світ". Він також подякував близько 30 тисячам людей, які працювали над розширенням каналу.

Будівництво нового шляху каналу почалося в 2007 році і мало завершитися в 2014 році, однак було продовжено через страйки та суперечки з приводу витрат на реалізацію проекту.

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Розширення каналу дозволить проходити через Панамський перешийок набагато більшим суднам, ніж раніше, і збільшить його пропускну здатність вдвічі, що в свою чергу повинно істотно вплинути на морську логістику.

Також це дозволить Панамі отримувати з каналу, через який щодня проходять 35-40 судів, ще більший прибуток. У 2015 він склав 2,6 мільярда доларів, це найбільше джерело доходу в панамський бюджет.