"Ми пильно спостерігаємо": у Кремлі порівняли ситуацію навколо Британії з розвалом СРСР

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Москві журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Росія – це країна, яка пройшла через дуже складні періоди своєї історії. Росія – це країна, яка пройшла через крах Радянського союзу. Багато поколінь чітко пам'ятають період розвалу Радянського союзу, цей час невизначеності. Звичайно, тут проводити прямі паралелі було б нерозумно, але певний турбулентний, незрозумілий і непередбачуваний період у наявності. Ми знаємо, що в історії різних держав такі часи бувають», - сказав Пєсков.

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При цьому він запевняє, що в Росії зацікавлені, аби європейський простір був стабільним, таким, що стрімко розвивається, передбачуваним і готовим до співпраці з Росією.

За словами Пєскова, в Кремлі фіксують рішення, які зараз приймаються у Шотландії, заяви з парламенту Британії, які вельми суперечливі.

«Тому ми й говоримо, що ситуація наразі незрозуміла і непередбачувана», - сказав прес-секретар.

Пєсков нагадав, що президент РФ зазначав, що вплив Brexit в економічному плані відчувається по реакції валютного ринку, падінню ключових індексів.

«Ми за цим пильно спостерігаємо, оскільки це вже конкретні прикладні питання, пов'язані з економічними наслідками. Запитань поки що більше, ніж відповідей, причому не лише у нас, але й у самих британців, і в Брюсселі теж», - сказав Пєсков.

Він додав, що в Москві фіксують суперечливі заяви щодо початку переговорів з Brexit.

«Природно, чи буде Велика Британія у складі ЄС, чи не буде – це не виключає двостороннього виміру наших відносин. Ми традиційно виступаємо за налагодження і реанімацію наших відносин, відродження відносин у тих областях, в яких британці абсолютно згорнули», - сказав він.

Пєсков додав, що ЄС був і залишається головним економічним партнером Росії, тому Москва буде концентруватися на вибудовуванні добрих взаємовигідних відносин з ЄС, незважаючи на розбіжності, і з країнами членами Євросоюзу окремо.

За його словами, які договори будуть укладатися з РФ, не зможуть зараз відповісти ані в Лондоні, ані в Брюсселі.