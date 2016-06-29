Кривавий теракт в аеропорту Стамбула (фотогалерея)
00:24, 29 червня 2016Світ
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Увечері, 28 червня, в Стамбулі в міжнародному аеропорту Ататюрка сталися два вибухи та стрілянина.
За даними ізраїльської волонтерської організації Israel Hatzolah, загинули 20 осіб, близько 100 отримали поранення.
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Як зазначає Reuters, смертники підірвали себе перед входом до рентгенівських сканерів.
Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула стався вибух. По інформації CNN Turk, вхід та вихід в аеропорт зачинені. Також, повідомляється, що аеропорт зачинено для вильоту повітряних суден.
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