Кривавий теракт в аеропорту Стамбула (фотогалерея)

За даними ізраїльської волонтерської організації Israel Hatzolah, загинули 20 осіб, близько 100 отримали поранення.

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Як зазначає Reuters, смертники підірвали себе перед входом до рентгенівських сканерів.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула стався вибух. По інформації CNN Turk, вхід та вихід в аеропорт зачинені. Також, повідомляється, що аеропорт зачинено для вильоту повітряних суден.