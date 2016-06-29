Президент Туреччини засудив теракти в аеропорту Стамбула
01:51, 29 червня 2016Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив теракти, що сталися в міжнародному аеропорту Ататюрка в Стамбулі.
REUTERS
Про це повідомляє турецький телеканал NTV.
«Цим нападом на цивільних громадян терористичні організації ще раз продемонстрували свою орієнтацію на темну сторону. Ця атака не для досягнення яких-небудь цілей», — сказав Ердоган.
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Ердоган зазначив, що такий напад може статися в будь-якому іншому місці, в будь-якому іншому аеропорту світу.
За його словами, Туреччина продовжить боротьбу з тероризмом.
Як повідомляв УНІАН, увечері 28 червня в Стамбулі в міжнародному аеропорту Ататюрка в результаті атаки смертників сталися два вибухи. За останніми даними, загинули 28 людей.
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