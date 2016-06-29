В Австралії біля мечеті стався вибух
04:29, 29 червня 2016Світ
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Біля мечеті в австралійському місті Перт стався вибух.
В Австралії біля мечеті стався вибух / twitter.com/danilemess
Про це в середу, 29 червня, повідомляє Дождь з посиланням на видання Perth Now.
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У момент вибуху в мечеті, розташованій неподалік від Ісламського коледжу Австралії, перебували кілька сотень людей, але ніхто не постраждав.
Повідомляється, що бомба була встановлена поряд з одним із припаркованих біля мечеті автомобілів, який в результаті вибуху повністю згорів.
На паркані поруч з мечеттю були виявлені написи антиісламського змісту. Місцева поліція розслідує подію.
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