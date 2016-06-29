В Австралії біля мечеті стався вибух

Про це в середу, 29 червня, повідомляє Дождь з посиланням на видання Perth Now.

Читайте такожВ аеропорту Стамбула сталися два вибухи

У момент вибуху в мечеті, розташованій неподалік від Ісламського коледжу Австралії, перебували кілька сотень людей, але ніхто не постраждав.

Повідомляється, що бомба була встановлена поряд з одним із припаркованих біля мечеті автомобілів, який в результаті вибуху повністю згорів.

На паркані поруч з мечеттю були виявлені написи антиісламського змісту. Місцева поліція розслідує подію.