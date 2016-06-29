За збереження членства в ЄС виступає трохи більше половини громадян Австрії - посол

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив в "Твіттері". "Опитування в Австрії. В разі проведення референдуму 51% проголосувало б за членство в ЄС", - зазначив Щерба.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.

У Лісабонському договорі (основній правовій базі нинішнього Євросоюзу) є ст. 50, яка окреслює умови виходу країни з Євросоюзу. Відповідно до неї, переговори про ці умови мають займати принаймні 2 роки. І можуть бути подовжені за консенсусом сторін.