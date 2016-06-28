Прем'єр Британії хоче конструктивного процесу "розлучення" країною з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив у вівторок в Брюсселі перед початком саміту ЄС, на якому обговорюватиметься Brexit та його наслідки.

«Я пояснюю, що Британія залишить Європейський Союз. Я хочу, щоб цей процес був якомога конструктивним», - зазначив Кемерон.

На його переконання, у той час, коли Велика Британія залишає ЄС, «ми не повинні повернутися нашими спинами до Європи».

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«Ці країни - наші сусіди, наші друзі, союзники, партнери. І я сподіваюся побачити якомога тісніші відносини в плані торгівлі, співробітництві та безпеки, тому що це добре для нас. В такому дусі, я вірю, ми проведемо сьогоднішнє обговорення», - наголосив британський прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Кемерон анонсував свою відставку.

Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою. Багато хто з них закликають Велику Британію якомога швидше почати переговори про вихід із Союзу.