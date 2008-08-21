Тривають дипломатичні баталії навколо російсько-грузинського конфлікту

Росія намагається укорінитися на територіях, які належать Грузії. Про це завуальовано йдеться у проекті резолюції про врегулювання конфлікту, яку Москва внесла до Ради Безпеки ООН. Перед тим Росія наклала вето на французький проект документу. Західні дипломати з російською версією не погоджуються.

Європарламент готовий заморозити або навіть припинити партнерські відносини з Росією, якщо Москва до завтра не виведе свої війська з грузинської території, як обіцяла. Про це заявив голова комісії з міжнародних справ Європарламенту на терміновій нараді міністрів 26-ти країн-членів ЄС.

Тим часом в ООН обговорюють новий проект резолюції про залагодження конфлікту в Грузії, представлений Росією. Напередодні Москва наклала вето на проект, розроблений Францією. Росіяни твердять, що їх документ об‘єктивніше викладає шість пунктів плану Саркозі.

Віталій Чуркін, представник Росії в ООН: "У першому параграфі цієї резолюції слово в слово, кома до коми повторено шість принципів, узгоджених президентом Медведєвим і президентом Саркозі, і пізніше підтриманих грузинською, абхазькою та південноосетинською сторонами".

Однак і в Грузії, і в європейських столицях незадоволені тим, що в запропонованому Москвою документі не йдеться про територіальну цілісність Грузії, а навпаки, закладено план відокремлення від неї Південної Осетії та Абхазії. Із проханням про визнання їх незалежності до Москви звернулося керівництво обох бунтівних республік, і в понеділок це питання розглянуть на позачерговому засіданні верхньої палати російського парламенту. Сполучені Штати вже однозначно заявили, що відхилять російський проект резолюції.

Алехандро Волфф, заступник представника США в ООН: "Цей проект резолюції призначений для укорінення російської інтерпретації, з якою ми не згодні".

Грузинський президент обіцяє “всенародний пасивний опір та мирні акції протесту”, якщо Росія не виведе свої війська з території нині окупованої країни. За словами Михаїла Саакашвілі, Росія лише імітує скорочення присутності своїх військ у зоні осетинсько-грузинського конфлікту, а насправді проводять передислокацію і займають нові стратегічні простори Грузії. І відбувається це і через пасивність Заходу, який погано протидіє російській агресії, вважає грузинський лідер.

ICTV