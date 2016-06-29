Рада Федерації схвалила скандальні "антитерористичні поправки", тепер слово за Путіним

Сенатори схвалили обидва проекти. За ухвалення першого законопроекту проголосував 151 сенатор і четверо утрималися, передає Дождь.

За другий законопроект проголосував 141 сенатор, п'ять осіб висловилися проти і ще дев'ять — утрималися.

Антитерористичні поправки пропонують доповнити Кримінальний кодекс статтею "Неповідомлення про злочин", а також посилити відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті. Однак найбільш резонансною ініціативою стало зобов'язання для операторів стільникового зв'язку зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх правоохоронним органам.

Також поправки збільшують терміни і штрафи за кількома статтями, знижують вік відповідальності за злочини з ним до 14 років і збільшується відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті.

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Як повідомляв УНІАН, поправки, розроблені депутатом Іриною Яровою і сенатором Віктором Озеровим, були прийняті Державної думою 24 червня. Згідно з ними дані, які зобов'яжуть зберігати операторів зв'язку і інтернет-компанії, повинні надаватися правоохоронним органам без рішення суду.

Поправки до "антитерористичного" пакету також зобов'язують організаторів поширення інформації в мережі інтернет декодувати всі зашифровані повідомлення користувачів. За відмову передати ФСБ "ключі" до зашифрованого трафіку інтернет-компаніям загрожує штраф від 800 тис. до 1 млн руб.