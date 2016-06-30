Спецслужби США вважають високою загрозу терактів в аеропортах 2-5 липня - ЗМІ

Вона пов'язана з термінами священного мусульманського місяця Рамадан і Днем незалежності, який у Сполучених штатах відзначатимуть 4 липня, передає DT.ua з посиланням на NBC News.

У зв'язку з цим посилено патрулювання в аеропортах міста Нью-Йорк і штату Нью-Джерсі, а також міст Атланта (штат Джорджія) і Лос-Анджелес (штат Каліфорнія).

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В цих аеропортах працюють спецгрупи Visible Intermodal Prevention and Response (VIPR) з числа співробітників поліцейського спецназу в бронежилетах і зброєю тактичного призначення. Їх головне завдання - звертати увагу на себе і демонструвати готовність негайно реагувати на будь-яку провокацію з боку терористів.

В спецслужбах визнають, що не можуть на сто відсотків виключити можливість терактів. Основна проблема - брак персоналу та службових собак. Головне слабке місце - це зони тимчасового паркування автомобілів у терміналах, призначені для доставки пасажирів.