У Китаї заради органів вбито півтора мільйона ув'язнених - правозахисники

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Independent.

Як повідомляється, доповідь підготовлено екс-держсекретарем Канади Девідом Кілгуром, правозахисником Девідом Мейтасом і журналістом Етаном Гутманом. У ньому стверджується, що щорічно китайські хірурги виконують від 60 тис. до 100 тис. таких трансплантацій, незважаючи на заяви влади про припинення цієї практики ще два роки тому.

Відзначається, що переважно серце, печінку та інші органи витягують у прихильників Фальньгун - поширеної в Китаї медитативної практики. Її послідовники зазнають утисків з боку влади протягом багатьох десятиліть.

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The Independent пише, що офіційно китайський уряд заявляє про 10 тис. операцій з трансплантації органів щорічно. Однак автори вважають, що ця цифра значно занижена.

У свою чергу, в МЗС країни заявили, що ці дані є «уявними і безпідставними» і «не мають ніякої фактичної основи».

Минулого року з'явилася інформація, що Китай, як і раніше, покладається на органи ув'язнених для пересадки, незважаючи на заяви представника міністерства охорони здоров'я про те, що в країні відмовляться від цієї практики.