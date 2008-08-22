Росія стверджує, що вивела війська з Грузії
19:14, 22 серпня 2008Світ
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Залишилися "миротворці в зоні безпеки"
Росія завершила виведення з Грузії частин, доданих миротворчим силам. Про це, як повідомляє РІА Новости, в доповіді президентові РФ Дмитру Медведєву заявив міністр оборони Анатолій Сердюков.
За його словами, виведення, розпочате о 6:00 п`ятниці, 22 серпня, закінчилося о 19:50 за московським часом. Виведення доданих миротворцям російських військ означає безумовне виконання Росією плану "Медведєва-Саркозі", додав Сердюков.
Частина підрозділів, відведених з Грузії, вже перебуває в місцях постійної дислокації в Росії. Миротворчі пости РФ розпочали виконання своїх завдань у зоні безпеки.
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