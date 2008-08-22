Росія стверджує, що вивела війська з Грузії

Росія завершила виведення з Грузії частин, доданих миротворчим силам. Про це, як повідомляє РІА Новости, в доповіді президентові РФ Дмитру Медведєву заявив міністр оборони Анатолій Сердюков.

За його словами, виведення, розпочате о 6:00 п`ятниці, 22 серпня, закінчилося о 19:50 за московським часом. Виведення доданих миротворцям російських військ означає безумовне виконання Росією плану "Медведєва-Саркозі", додав Сердюков.

Частина підрозділів, відведених з Грузії, вже перебуває в місцях постійної дислокації в Росії. Миротворчі пости РФ розпочали виконання своїх завдань у зоні безпеки.