Путін розмовляв із збитими в Грузії льотчиками сам на сам (фото)

Голова російського уряду Володимир Путін у суботу відвідав у московських госпіталях двох російських військових льотчиків, літаки яких були збиті в Грузії 9 серпня грузинськими ППО.

Десять днів майор Малков і полковник Зінов перебували в полоні, і 19 серпня були передані російським миротворцям у складі групи з п`ятьох російських військовослужбовців при обміні полоненими.

У супроводі міністра оборони Путін побував у суботу спочатку в Головному військовому госпіталі ім. Бурденка, де проходить лікування Малков, а потім в 7-му центральному військовому клінічному авіаційному госпіталі, де перебуває Зінов.

До Малкову з селища Шайковка Калузької області приїхала сім`я: дружина Валентина і 18-річний син Максим, який третій місяць проходить службу у льотних військах і для зустрічі з батьком одержав звільнення. Путін вислухав доповідь начальника госпіталю про стан Малкова, подивився рентгенівські знімки і поцікавився у льотчика його самопочуттям і планами: "У ВПС далі служитимете?"

Начальник хірургічного відділення клініки повідомив, що операція і подальше лікування льотчика проводитимуться з використанням новітніх медичних технологій, які дозволять повністю поставити військового на ноги протягом півроку.

Глава уряду поговорив і з дружиною майора, яка розповіла, що теж є військовослужбовцем.

Під час візиту Путіна в авіаційний госпіталь, де проходить лікування Зінов, у льотчика також перебували рідні. На запитання прем`єра про самопочуття Зінов повідомив, що ускладнень немає, операція не знадобиться. Путін побажав йому швидкого одужання.

З обома льотчиками глава уряду також деякий час розмовляв сам на сам.