Російські війська поставили Чорне море на межу екологічної катастрофи?

Дії російських військ поставили Чорне море на межу екологічної катастрофи.

Внаслідок викидання в море великої кількості нафтопродуктів, у грузинських прибережних водах склалася важка екологічна ситуація, про що природоохоронні організації Грузії повідомляють країни Причорномор`я і міжнародні організації, передає портал «Грузія-онлайн ».

Як наголошується у зверненні, коли російські війська висадили в повітря і потопили в потійському порту грузинські катери, з паливних баків цих катерів у Чорне море вилилася велика кількість нафтопродуктів і технічних масел. За експертними оцінками, в цілому у води Чорного моря пролилося близько 50-70 тонн нафтопродуктів, що для грузинських прибережних вод є безпрецедентною кількістю.

Судячи з кількості пролитих нафтопродуктів, вже тепер, без будь-яких попередніх досліджень, можна стверджувати, що Колхідському національному парку і довколишній зоні загрожує екологічна катастрофа, що може мати серйозний негативний вплив на екосистему всього Чорного моря, наголошується в заяві.

Організації, що підписали його, просять міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію, щоб грузинські урядові і природоохоронні організації дістали можливість локалізувати нафтову пляму і зупинити екологічну катастрофу регіонального масштабу.