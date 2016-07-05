За підозрою у причетності до теракту в аеропорту Стамбула затримані 11 росіян

Суд у Туреччині вже санкціонував їхній арешт. Їх звинувачують у "членстві в озброєній терористичній організації". Таким чином, кількість обвинувачених у зв'язку з терактом в аеропорту зросла до 30 осіб - напередодні обвинувачення були висунуті 13 підозрюваним, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Як заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, серед підозрюваних є уродженці російського Дагестану. Він переконаний, що теракт здійснило терористичне угруповання "Ісламська держава", хоча на сьогоднішній день відповідальність за нього ніхто не взяв. "Напад було вчинено як частину операції "Ісламської держави" і він містить ознаки її методів", - сказав турецький президент.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 28 червня троє озброєних людей почали стрілянину біля входу в термінал аеропорту. Після того, як поліція відкрила вогонь у відповідь, вони підірвали себе. Прем'єр-міністр Біналі Йилдирим заявив, що попередні дані вказують, що напад здійснило екстремістське угрупування "Ісламська держава". Глава ЦРУ Джон Бреннан також вважає, що напад "має характерні риси" джихадстського угруповання. 30 червня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що теракти в аеропорту Стамбула здійснили смертники, які виявилися громадянами Узбекистану, Киргизстану та Росії.

Нагадаємо, 3 липня двох громадян Киргизстану, які виявилися прибічниками "Ісламської держави", затримали в аеропорту імені Ататюрка після того, як вони прилетіли рейсом з України.