Британський генерал заявив, що вступ України до НАТО "взагалі не є реалістичним"

Об этом он заявил в інтерв'ю Deutsche Welle.

У відповідь на запитання журналиста "Чи є реалістичним, що Україна колись приєднається до НАТО?" Шірреф відповів: "Ні, не вважаю, що це взагалі реалістично. По-перше, з політичної точки зору, прийняти Україну в НАТО, коли значна частина України є окупованою російськими військами, може легко гарантувати війну. Інший момент - основа НАТО, стаття 5 - колективна оборона, за якої напад на одного члена Альянсу означає напад на всіх. Тому у військових категоріях заохочувати Україну до НАТО - справжній військовий виклик. Тому я не думаю, що реалістично говорити про те, що Україна стане членом НАТО", - наголосив британський генерал у відставці.

Шірреф уточнив, що Україні варто брати приклад з Фінляндії в часи "холодної війни".

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У відповідь на запитання про те, чи варто країнам НАТО підтримувати Україну, Шірреф зазначив, що ліпше це робити у двосторонньому порядку, оскільки є ризик, що у разі неповної згоди всередині Альянсу щодо підтримки України НАТО виглядатиме "неефективним та розрізненим".