США підтримують цілісність Молдови

01:48, 28 серпня 2008
Світ
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У країні пройшов День незалежності

Сполучені Штати підтримують зусилля Молдавії щодо відновлення територіальної цілісності країни і забезпечення республіці процвітаючого майбутнього у складі європейського співтовариства

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі голови молдавської держави, про це йдеться у вітальному листі президента США Джорджа Буша, яке він надіслав президентові Молдавії Володимиру Вороніну з нагоди Дня республіки (Дня незалежності республіки).

У посланні наголошується, що Дж.Буш пишається тісними зв`язками між США і Молдовою, які грунтються на взаємні зобов`язання побудови добробуту і зміцнення демократичних інституцій. Президент США висловив надію на подальшу взаємовигідну співпрацю між двома країнами та їх народами.

27 серпня 1991 р. колишня Молдавська Радянська Соціалістична Республіка проголосила свою незалежність.

 

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