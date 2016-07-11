"За законами воєнного часу": КНДР пригрозила розірвати дипломатичні зв'язки з США

Влада Північної Кореї має намір в односторонньому порядку розірвати дипломатичні відносини з США через введені санкції проти КНДР, повідомляє Росбалт.

Зазначається, що єдиним каналом зв'язку між представниками країн служить представництво при ООН - "нью-йоркський канал".

Читайте такожКНДР "відповіла" на персональні санкції США: невдало запустила ракету з підводного човна - ЗМІ

"6 липня Вашингтон ввів відносно 22 організацій та високопоставлених чиновників КНДР фінансові санкції. Всі вони, на думку Білого дому, причетні до численних порушень прав людини", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що до "чорного списку" потрапив і лідер країни Кім Чен Ин.

Пхеньян введені санкції вважає "оголошенням війни", передає Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

У північнокорейському МЗС також заявили, що, якщо санкції не буде скасовано, країна вирішуватиме це питання "за законами військового часу".