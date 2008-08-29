ЄС не вводитиме санкції проти Росії - джерело

Євросоюз на найближчому саміті в Брюсселі не вводитиме санкції проти Росії. Про це заявив неназваний високопосадовий французький дипломат. Його слова наводить Лента.ру з посиланням на Reuters.

Французький дипломат заявив, що "час введення санкцій, безумовно, ще не прийшов". Нагадаємо, позачерговий саміт ЄС має відбутися у понеділок, 1 вересня 2008 року. На ньому країни - члени Євросоюзу планують обговорювати ситуацію на Кавказі і те, яких заходів вживатиме європейське співтовариство проти дій Росії, які багато хто сприймає як агресію проти Грузії.

Про можливі санкції вперше сказав глава французького МЗС Бернар Кушнер (Франція зараз головує в Євросоюзі). Він уточнив, що Париж виступає проти подібних заходів, а пропозиція ввести санкції проти РФ надійшла від інших країн ЄС. Пізніше стало відомо, що на саміті буде розглянуто дві резолюції: найбільш м`яка по відношенню до РФ була підготовлена Італією, а найжорсткішу, яка передбачає широкі економічні санкції, склали в Польщі.