Бджоли Ющенка наносили Адамкусу діжку меду

Президент Литви Валдас Адамкус вже кілька років користується подарунком свого українського колеги Віктора Ющенка. Проте сам доглядати за подарованими вуликами так і не навчився. Про це Адамкус розказав в інтерв’ю газеті Україна молода.

“...бджолярем, з подачі Віктора Ющенка, мені поки що не вдалося стати, - пошкодував Адамкус. - Кілька років тому він мені подарував три вулики. Якийсь час вони стояли біля мого будинку. Та потім я переконався, що кваліфіковано доглядати за ними не зможу. І передав вулики у Музей бджолярства в Інгалінському національному парку. Зате тепер, коли заїжджаю в музей, мене пригощають медом із моїх вуликів. Ось і в цей четвер (учора, 28 серпня. — Авт.) їду в Інгаліну, звідти вже повідомили, що приготували мені діжечку меду”.