У Bellingcat розповіли про нову доповідь щодо катастрофи МН17 над Донбасом

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів британський блогер, засновник проекту Bellingcat Еліот Хіггінс.

За його словами, це буде короткий звіт про роботу, яку Bellingcat зробили за останні два роки.

"Він особливо цікавий тим, що ми також попросили експертів з різних сфер вивчити зібрані нами матеріали і основі цього зробити власні висновки, переглянути і дати оцінку різним доказам, наприклад, достовірності зображень", - заявив Хіггінс.

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Також волонтери очікують, що висновки експертів забезпечать додатковий аналіз зібраних й оброблених ними даних.

"Подробиці ви дізнаєтеся вже за кілька днів", - пообіцяв засновник Bellingcat.

Раніше в Bellingcat підтвердили факт переміщення російського "Бука" з Донецька в Сніжне в день катастрофи MH17 17 липня 2014 року.

6 червня спільна слідча група кримінального розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 оприлюднила фото знайденої на місці падіння літака нижньої частини ракети Бук Venturi.