МЗС рекомендує не відвідувати Кашмірську долину в Індії

Про це повідомляє пре-служба МЗС.

Всім громадянам, які перебувають у штаті Джамму і Кашмір, у міністерстві радять уважно стежити за новинами щодо розвитку ситуації, виявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту і демонстраціях, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

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У випадках нагальної необхідності виїзду до штату Джамму і Кашмір громадянам України слід попередньо інформувати посольство України в Індії щодо місць планованого перебування, можливості оперативного зв’язку з ними (номери телефонів, адреси електронної пошти тощо) та невідкладно оновлювати цю інформацію у разі її зміни, повідомивши телефон і контактну інформацію на адресу електронної пошти посольства: emb_in@mfa.gov.ua

При потраплянні в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю та здоров’ю громадянам України рекомендується звертатись до посольства України в Індії за номерами телефонів "гарячої лінії" посольства: +91-11-2614-60-41, +91-92-0550-71-57, на електронну пошту: +emb_in@mfa.gov.ua, цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: телефон +38-044-238-16-57; електронна пошта cons_or@mfa.gov.ua