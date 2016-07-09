При знесенні багатоповерхового ТЦ в Індії загинули 4 людини (відео)
12:19, 09 липня 2016Світ
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Щонайменше 4 людини загинули в місті Мірут (Мератх) в штаті Уттар-Прадеш після того, як найняті владою робітники знесли багатоповерховий торговий центр.
Недалеко від Делі невдало знесли торговий центр / youtube.com
Як передає BBC, рятувальники намагаються витягти з-під завалів тих, хто опинився під уламками будівлі.
Зазначається, що кількох людей вдалося дістати з-під завалів живими.
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Раніше суд постановив, що будівля була побудована незаконно, і дозволив її знести. Причини, через які всіх людей не евакуювали з зони зносу, невідомі.
Місцеві ЗМІ повідомляють про акції протесту жителів міста, обурених тим, що сталося.
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