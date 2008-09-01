Правозахисники оприлюднили дані про злочини осетинських ополченців

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала фотографії й точні дані про стан грузинських сіл навколо Цхінвалі, майже повністю знищених осетинськими ополченцями.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Human Rights Watch.

«Оприлюднені програмою UNOSAT недавні супутникові знімки підтверджують масову практику підпалів у грузинських селах на території Південної Осетії. Детальний аналіз знімків п`яти грузинських сіл навколо Цхінвалі свідчить про те, що руйнування там є наслідком підпалів, а не бойових дій. «Під час досліджень у регіоні співробітники нашої організації на власні очі бачили, як осетинські ополченці грабують і палять грузинські села. Фотографії з космосу тільки підтверджують масовий характер цієї практики впродовж останніх двох тижнів», - сказала заступник директора Human Rights Watch по Європі й Центральній Азії Рейчел ДЕНБЕР.

Серед знімків присутня карта пожеж у грузинських селах навколо Цхінвалі. З неї виходить, що будинки там горіли, як мінімум, 10, 12, 13, 17, 19 і 22 серпня, тоді як активні бойові дії в цьому районі припинилися ще 10 серпня. Дати знімків пов`язані з тим, що в інші дні цей район закривали хмари.

На сайті опублікована також серія з шести знімків грузинського анклаву, довжиною 9 км на північ від Цхінвалі. На знімках видно, що більшість сіл зруйновано.

Фотографії дають вагомі підстави стверджувати, що більшість руйнувань у п`яти селах (Тамарашені, Кехві, Нижні Ачаветі, Верхні Ачаветі, Курта) було викликано підпалами. На знімках не видно ніяких воронок ні від артилерійського або ракетного обстрілу, ні від бомбардувань. Зовнішні й внутрішні стіни більшості постраждалих будинків стоять, тоді як дерев`яні конструкції дахів обрушилися. Тільки вздовж шосе через Тамарашені є декілька будинків зі зруйнованими зовнішніми стінами, що могло бути викликане обстрілом із танкових гармат. Свідки з числа грузинського населення цього села говорять, що 10 серпня російські танки неодноразово стріляли по будинках.

Співробітники Human Rights Watch спостерігали пограбування Тамарашені й сусідніх грузинських сіл осетинськими ополченцями. Вони також сфотографували догораючі й палаючі будинки в Тамарашені. Жителі сіл Тамарашені, Нижні Ачаветі й Кехві говорили, що осетинські ополченці систематично грабують й палять грузинські будинки. В селі Кехві багато будинків було підпалено ополченцями незадовго до прибуття туди наших співробітників, які на місці сфотографували пожежі.

У розмовах із співробітниками Human Rights Watch декілька осетинських ополченців відкрито визнавали, що будинки підпалюють їхні товариші, щоб грузинам нікуди було повертатися. «Все це лише додає переконливості доказам фактів військових злочинів і серйозних порушень прав людини. У сукупності це має переконати російську владу в необхідності кримінального переслідування за такі злочини», - заявила Р.ДЕНБЕР.

Зокрема, в Тамарашені експерти UNOSAT нарахували 177 зруйнованих або сильно пошкоджених будинків, що становить майже 100%. У селі Нижні Ачаветі зруйновано 87 будинків, серйозно пошкоджено 28 (всього 115); у селі Верхні Ачаветі зруйновано 56 будинків, серйозно пошкоджено 21 (всього 77); у селі Курта зруйновано 123 будинки, серйозно пошкоджено 21 (всього 144); у селі Кехві зруйновано 109 будинків, серйозно пошкоджено 44 (всього 153); у селі Кемерті зруйновано 58 будинків, серйозно пошкоджено 20 (всього 78); у селі Дзарцемі зруйновано 29 будинків, серйозно пошкоджено 10 (всього 39).