Прем'єр-міністр: у Туреччині вбили генерала, який брав участь у змові, заарештовано 130 солдатів

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, повідомляє Reuters.

Їлдирим, за даними Reuters, заявив в ході публічного виступу, що він віддав наказ знищити військові літаки, які використовувалися тими, хто здійснив спробу перевороту.

Прем'єр також повідомив, що до ранку в Туреччині влади країни заарештували 130 солдатів, які брали участь у спробі військового перевороту. Прем'єр зазначив, що повстанці без коливань відкривали вогонь по цивільним.

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У свою чергу, президент Туреччини Ердоган зазначив, наявність незначних хвилювань в Анкарі, передає Reuters. Президент висловив сподівання, що вони незабаром будуть придушені.

Як повідомляє Reuters з посиланням на CNN Turk, в Анкарі був збитий військовий вертоліт, який обстрілював приміщення державного оператора супутникового зв'язку Turksat.

Пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що Глава Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше в Туреччині запровадили воєнний стан і комендантська година.