Спроба військового перевороту у Туреччині: в Ердогана уточнили кількість жертв

Як йдеться у повідомленні, під час спроби військового перевороту було вбито 104 бунтівників, решта жертв - цивільні особи. З них 20 осіб брали участь у сутичках на боці бунтівних військових. Кількість поранених оцінюється в 1,5 тис. осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Всього після повстання заарештовано 2389 осіб, включаючи високопоставлених військових. Також втратили свої посади 2745 суддів різних рівнів, включаючи суддю Верховного суду.

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Збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо, що в результаті спроби державного перевороту в Туреччині загинула 161 людина.