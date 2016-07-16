Ердоган закликав Обаму видати натхненника перевороту в Туреччині

Він закликав Обаму або депортувати зі США Фетхуллаха Гюлена або видати його Туреччині, передає Reuters.

Раніше президент Туреччини Ердоган звинуватив прихильників Гюлена в організації заколоту. Сама організація, яка базується в США, відкидає ці звинувачення.

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У свою чергу ісламський проповідник Фетуллах Гюлен, що емігрував після конфлікту з Ердоганом до США, відкинув звинувачення турецької влади в організації спроби перевороту і засудив путч.

Нагадаємо, збройний заколот почався у Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. Турецькому уряду вдалося відновити контроль над ситуацією в країні.